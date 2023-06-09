Ігнат розповів, чому вночі ворожі ракети та «шахеди» кружляли довкола міст

У ніч на 9 червня росія під час ракетної атаки застосувала нову тактику з метою розосередити увагу української ППО. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За його словами, цього разу дрони-камікадзе, розвідувальні безпілотники і ракети запрограмували так, щоби вони фактично літали кругами довкола міст.

«Яка мета? Те, що – паніку сіяти – то я навіть не беру до уваги, це – завжди, а загалом, щоби розосередити увагу ППО, з’ясувати її слабкі місця», — пояснив Ігнат.

Так, «шахеди» застосовуються для виснаження боєкомплекту та промацування слабких місць українських систем ППО..

«Ракети теж хочуть ввести нас в оману, адже їх запускають в одному напрямку, потім вони змінюють напрямок, намотують круги по маршруту слідування. Де можливо, вони, зрозуміло, що знищуються», — розповів Ігнат.

Він також нагадав, що крім крилатих ракет Х-101 росія запускає і подібні ракети Х-55. Останні за призначенням є носієм тактичного ядерного заряду, але противник замінює бойову частину імітаторами та використовує їх як хибні цілі, щоб теж відволікти українську ППО.

Таким чином, каже Ігнат, росія хоче заощадити свою високоточну далекобійну зброю та одночасно виснажити наявний в Україні запас зенітних керованих ракет.

Нагадаємо, під час нічного атаки росія випустила 16 «шахедів» та шість крилатих ракет Х-101/Х-55. Сили ППО збили 10 дронів та чотири ракети.

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