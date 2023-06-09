Росія передала Угорщині 11 військовополонених із Закарпаття

Росія передала Угорщині 11 військовополонених — закарпатських угорців. Про це віцепрем’єр Угорщини Жолт Шем’єн повідомив у коментарі угорському виданню ATV.

Напередодні російська православна церква (РПЦ) заявила, що 8 червня «у рамках міжцерковного співробітництва на прохання угорської сторони» передала їй групу українських військовополонених «закарпатського походження». У переговорах з цього приводу брали участь голова відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ Антоній, митрополит Волоколамський, і радник російського патріарха Кирила Ніколай Балашов.

Шем’єн підтвердив, що передача полонених відбулася за посередництва РПЦ. За його словами, звільнені з полону «зобов’язані їй своєю свободою». Інші подробиці він відмовився надавати, посилаючись на «інтереси справи і народу».

За даними ATV, передачу полонених координував саме Шем’єн, який в уряді відповідає за церковні справи. Також одним із посередників виступила Угорська благодійна служба Мальтійського ордену.

Представник ГУР МО та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна заявив, що в Україні інформацію про передачу полонених Угорщині ще перевіряють. Українське МЗС направило відповідні запити до угорських дипломатів у Києві, Москві та Будапешті.

При цьому, за словами Юсова, станом на ранок 9 червня передачу полонених не підтверджували ні в МЗС Угорщини, ні особисто Жолт Шем’єн.

«Міністерство закордонних справ Угорщини не підтверджує даної інформації. Крім того, наше МЗС зв’язалося з віце-прем’єром Угорщини з питань релігії Жолтом Шем’єном. І в їхньому уряді станом на зараз також не підтверджують інформацію, розміщену на сайті РПЦ», — казав зранку Юсов.

Нагадаємо, за заними західних ЗМІ, саме за наполяганням Угорщини у червні 2022 року московського патріарха Кирила не включили у санкційні списки Євросоюзу.

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