У Києво-Печерській Лаврі вперше в історії відправлять панахиду за Іваном Мазепою

11 червня у Києво-Печерській Лаврі вперше відправлять панахиду за гетьманом Іваном Мазепою, якого російська церква 315 років тому піддала анафемі.

Про це повідомляє пресслужба Мінкульту.

Богослужіння відбудеться у день Всіх святих у Всіхсвятській церкві з нагоди 325-річчя освячення храму. Захід відбудеться з благословіння голови ПЦУ митрополита Епіфанія.

«Ця подія стане початком відродження в українській Лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури. А в лаврських храмах лунатиме молитва Богові за Україну, за захисників та захисниць нашої країни та нашого народу», — йдеться у повідомленні.

Також 11 червня буде презентовано створення Музейного центрк «Гетьман Іван Мазепа та його доба», який розташується в Онуфріївській вежі у Лаврі.

Саме за кошти Мазепи була значно відновлена та розбудована Києво-Печерська лавра. Зокрема, він профінансував зведення і Всіхсвятської церкви.

Відзначимо, що церква знаходиться на території Верхньої Лаври і раніше не перебувала в оренді УПЦ МП.

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