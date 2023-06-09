Путін сказав, коли до Білорусі завезуть російську ядерну зброю

Російську ядерну зброю планують завезти до Білорусі у липні. Про це повідомив путін під час зустрічі із Олександром Лукашенком у Сочі, пише білоруське агентство БЕЛТА.

«Ви знаєте, 7 – 8 липня закінчується підготовка відповідних споруд. І одразу ж розпочнемо заходи, пов’язані з розміщенням на вашій території відповідних видів зброї. Так що все за планом, все стабільно», — сказав путін.

25 травня у Мінську міністри оборони рф Сергій Шойгу та Білорусі Віктор Хренін підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї на білоруській території. Також росія передала Білорусі ОТРК«Іскандер-М» та модифікувала штурмову авіацію для запуски ракет з ядерними боєголовками.

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