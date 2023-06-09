Житель Лиману розкидав саморізи перед колонами ЗСУ — СБУ

Служба безпеки затримала у Лимані ворожого агента, який збирав дані про Сили оборони та розкидав саморізи для сповільнення колон ЗСУ.

Зрадником виявився 26-річний місцевий житель. Упродовж травня цього року він збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Найбільше його цікавили точні координати блокпостів та об’єктів Укрзалізниці.

Розвіддані він надсилав навіднику танкової роти російської тактичної групи «Купол», з яким раніше навчався у школі. Зв’язок підтримували через заборонену соцмережу «Одноклассники».

Крім того, слідство встановило, що під час боїв за Лиман чоловік навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ. Для цього він потайки розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою.

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