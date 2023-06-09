Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги на $2,1 млрд (список)

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на майже $2,1 млрд, який направлений на посилення протиповітряної та протиракетної оборону України.
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
До списку увійшли:
- зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;
- ракети до ЗРК Patriot;
- боєприпаси калібру 105 і 203 мм;
- розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;
- ракети з лазерним наведенням.
Допомога виділяється за програмою Ініціативи сприяння обороноздатності України (USAI). Відповідно до неї озброєння та боєприпаси замовляються у виробників, а не поставляються одразу із запасів Пентагону.
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