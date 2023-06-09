Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги на $2,1 млрд (список)

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги на майже $2,1 млрд, який направлений на посилення протиповітряної та протиракетної оборону України.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

До списку увійшли:

зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;

ракети до ЗРК Patriot;

боєприпаси калібру 105 і 203 мм;

розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;

ракети з лазерним наведенням.

Допомога виділяється за програмою Ініціативи сприяння обороноздатності України (USAI). Відповідно до неї озброєння та боєприпаси замовляються у виробників, а не поставляються одразу із запасів Пентагону.

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