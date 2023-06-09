Іран допомагає росії будувати завод для виробництва дронів — Білий дім (фото)

Іран надає матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників в Татарстані — на території особливої економічної зони «Алабуга». Він може запрацювати вже на початку 2024 року.

Про це повідомив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, пише AP.

Він також опублікував зроблений у квітні супутниковий знімок ділянки, де, імовірно, побудують завод.

Як відзначає AP, у Білому домі ще у грудні припускали, що росія та Іран плануюють разом побудувати завод, проте нові дані розвідки показують, що ці плани вже почали реалізовувати.

Одночасно Іран продовжує постачати російським окупантам ударні безпілотники. Їх доставляють через Каспійське море з Амірабада в Ірані до російської Махачкали.

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