Дональду Трампу висунули обвинувачення за 37 пунктами у справі про секретні документи — ЗМІ

У п’ятницю, 9 червня колишньому президенту США Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 38 пунктами у справі про поводження із секретними документами.

Про це повідомляє CNN.

Згідно з обвинувальним висновком, Трамп залишив собі секретні документи, які забрав із Білого дому. У висновку також сказано, що він принаймні двічі показував секретні документи іншим людям.

Тодішній глава Білого дому зберігав секретні документи у різних місцях у своїй резиденції в Мар-а-Лаго (Флорида), хоча не мав права цього робити, бо вони містили інформацію про оборонний потенціал США та інших країн, а також про ядерну програму США. Серед цих документів були матеріали ЦРУ, Міністерства оборони, Агентства нацбезпеки, Міністерства енергетики та Держдепартаменту.

CNN також пише, що в грудні 2021-го помічник Трампа знайшов на підлозі складського приміщення в Мар-а-Лаго розсипані секретні документи з розвідданими, які могли бачити лише країни «п’яти очей». Трампа обвинувачують у тому, що він сказав Науті сховати коробки з документами від свого адвоката і ФБР.

Видання The New York Times із посиланням на повідомлення Трампа у соцмережі Truth Social пише, що він має постати перед федеральним судом Маямі у вівторок, 13 червня.

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