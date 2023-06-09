10 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 10 червня

Сьогодні — Всесвітній день морозива. Саме 10 червня 1786 року воно з’явилось у масовому продажу в Сполучених Штатах.

Ініціювала свято американська фабрика морозива Ben&Jerry’s. Засновники компанії відкрили кафе з продажу морозива у 1978 році, щоб заробити гроші на вантажівку. Їхнє кафе стало досить популярним, тому рік по тому на честь відкриття бізнесу вони влаштували роздачу морозиво безкоштовно. Згодом День морозива поширився на всю країну, а потім набув популярності у світі.

Також 10 червня відзначають Всесвітній день модерну.

У Португалії — День Португалії. А ще — День Камоенса, на честь Луїша де Камоенса (1524—1580), португальського поета, драматурга, класика світової літератури.

В Італії — День ВМС.

У Йорданії — День армії.

У Молдові — День прикордонника.

Французька Гвіана відзначає День скасування смертної кари.

А у Демократичній Республіці Конго — День примирення.

Яке релігійне свято 10 червня

У цей день православні віряни вшановують пам’ять святого Микити Сповідника, єпископа Халкедонського.

Він жив у другій половині VIII століття. Микита змалку вирізнявся любов’ю до Бога. Зрештою він зрікся мирського та присвятив себе служінню Господу. З 726 по 775 рік, у період іконоборства, був архієпископом Халкедонським.

Микита боровся із єрессю, переконував людей прийняти християнство та всіляко підтримував вірян. За це його схопили, піддали тортурам, а пізніше відправили у заслання.

День ангела 10 червня

Іменини в цей день святкують Гнат, Денис, Дмитро, Захар, Макар, Микита, Микола, Павло.

Які історичні події стались 10 червня

404 — Івана Златоуста вигнали з Константинополя.

978 — князь Володимир зійшов на київський престол.

1692 — в американському Салемі повісили перших «відьом».

1793 — у Парижі відкрили перший у світі публічний зоопарк Jardin des Plantes.

1809 — Папа Римський Пій VII відлучив від церкви Наполеона Бонапарта.

1907 — французькі інженери брати Люм’єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.

1909 — пасажирський корабель «Славонія» вперше в історії використав сигнал SOS.

1909 — засновано місто Канберра, столиця Австралії.

1934 — при НКВС УРСР створили Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень — українське відділення ГУЛАГу.

1940 — під час Другої світової війни Італія оголосила війну Франції та Британії. А Канада в свою чергу оголосила війну Італії.

1943 — угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

1950 — західні країни відкинули пропозицію СРСР провести в Німеччині референдум щодо об’єднання країни.

1964 — у Москві відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.

1976 — гурт Wings на чолі з Полом Маккартні зібрали на своєму концерті рекордну кількість глядачів у закритому приміщенні — понад 67 тис. глядачів.

1997 — американська корпорація Intel випустила процесор Pentium II.

2003 — гурт Modern Talking розпався вдруге.

2003 — NASA запустили марсохід Spirit Rover — перший з двох в рамках проєкту Mars Exploration Rover.

2021 — відбулось кільцеподібне сонячне затемнення.

Хто народився 10 червня

1706 — Джон Доллонд, англійський оптик, винахідник ахроматичних дублетів.

1819 — Гюстав Курбе, французький художник, провідний представник реалізму у малярстві.

1832 — Ніколаус Отто, німецький конструктор, який створив 4-тактний двигун внутрішнього згоряння.

1865 — Фредерік Кук, американський дослідник.

1880 — Андре Дерен, французький живописець, графік, скульптор.

1895 — Хетті Макденієл, американська кіноактриса, перша темношкіра володар «Оскара» (1940, «Віднесені вітром»).

1911 — Петро Вескляров, український актор, ведучий телепередачі «На добраніч, діти» («дід Панас»).

1915 — Сол Беллоу, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1976 року.

1921 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.

1922 — Джуді Гарленд, американська акторка й співачка

1923 — Роберт Максвелл, британський бізнесмен, творець видавничої та газетної імперії.

1959 — Карло Анчелотті, італійський футболіст і тренер.

1982 — Тара Ліпінські, американська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1998).

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