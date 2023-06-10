Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2023 року

Протягом минулої доби на території Донецької та Луганської областей відбулось 34 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Веселого.

На Бахмутському напрямку ворог атакував у напрямку Богданівки, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік Сєверного.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Великої Новосілки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.

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