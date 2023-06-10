В Одесі уламки «шахеда» впали на багатоповерхівку: загинули троє людей (відео)

У ніч на 10 червня Одеську область акатували дрони-камікадзе типу «Shahed-131/136». Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Сили ППО знищили усі ворожі безпілотники, проте уламки одного з них впали на багатоповерхівку та спричинили пожежу.

На жаль, загинули троє цивільних, ще понад десять осіб отримали поранення.

Також вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо.

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Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що за ніч сили ППО збили вісім дронів-камікадзе та дві ракети. Ще одна ракета влучила безпосередньо в узбережжя.

«3 людини загинуло (внаслідок атаки дронів – ред.). Наразі відомо, що 26 людей отримали різного роду травмування та пошкодження внаслідок вибухової хвилі. Серед них є двоє дітей і вагітна жінка», – проінформувала Гуменюк.

Додала, що під час ракетного удару внаслідок розльоту уламків та вибухової хвилі пошкоджено житлові будинки. Ще три людини отримали поранення.

Суспільне також публікує фото, надані ОК «Південь». На них видно пошкоджений будинок та велику вирву від падіння уламків поряд з ним.

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