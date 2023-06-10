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Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів — Генштаб

10.06.2023

Українські військові за минулу добу знищили 890 окупантів та вісім танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 10 червня орієнтовно склали:

  • особовий складу — близько 214660 (+890) осіб ліквідовано,
  • танки — 3909 (+8),
  • бойові броньовані машини — 7607 (+7),
  • артилерійські системи — 3717 (+15),
  • РСЗВ — 600 (+1),
  • засоби ППО — 362 (+3),
  • літаки — 314 (+0),
  • гелікоптери — 299 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16),
  • крилаті ракети — 1176 (+5),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 6428 (+18),
  • спеціальна техніка — 507 (+5).

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