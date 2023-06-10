Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів — Генштаб

Українські військові за минулу добу знищили 890 окупантів та вісім танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 10 червня орієнтовно склали:
- особовий складу — близько 214660 (+890) осіб ліквідовано,
- танки — 3909 (+8),
- бойові броньовані машини — 7607 (+7),
- артилерійські системи — 3717 (+15),
- РСЗВ — 600 (+1),
- засоби ППО — 362 (+3),
- літаки — 314 (+0),
- гелікоптери — 299 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16),
- крилаті ракети — 1176 (+5),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни — 6428 (+18),
- спеціальна техніка — 507 (+5).
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