Сили оборони за добу ліквідували 890 окупантів — Генштаб

Українські військові за минулу добу знищили 890 окупантів та вісім танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 10 червня орієнтовно склали:

особовий складу — близько 214660 (+890) осіб ліквідовано,

танки — 3909 (+8),

бойові броньовані машини — 7607 (+7),

артилерійські системи — 3717 (+15),

РСЗВ — 600 (+1),

засоби ППО — 362 (+3),

літаки — 314 (+0),

гелікоптери — 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3263 (+16),

крилаті ракети — 1176 (+5),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни — 6428 (+18),

спеціальна техніка — 507 (+5).

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