Борис Джонсон склав мандат депутата парламенту

Ввечері 9 червня колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон склав мандат депутата Палати громад парламенту через скандал з вечірками на Даунінг-стріт у розпал пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

Причиною відставки стала доповідь комітету з привілеїв Палати громад, яка розслідувала обставини організації вечірок у резиденції премʼєра під час локдауну. Її автори дійшли висновку, що Джонсон навмисне вводив парламент в оману, та рекомендували відсторонити його від посади на понад 10 днів. Це могло призвести до петиції про відкликання та повторних виборів у його виборчому окрузі.

Сам експрем’єр звинуватив голову комітету Харрієт Харман з Лейбористської партії в політичній упередженості та оголосив про складання мандату.

«Було ясно, що комітет сповнений рішучості використовувати судовий розгляд проти мене, щоб вигнати мене з парламенту. Вони досі не надали жодних доказів того, що я свідомо чи з необережності ввів Палату громад в оману. Я не брехав», — заявив він.

Джонсон після відставки з посади прем’єра залишався депутатом від одного з лондонських округів, який він представляв у Палаті громад. Тепер там проведуть дострокові вибори. Чи буде у них брати участь Джонсон, поки не відомо.

Нагадаємо, наприкінці 2021 року британські ЗМІ повідомили, що на Даунінг-стріт в умовах суворого локдауну відбувалися вечірки. Спершу Джонсон заперечував такі порушення, та потім мусив визнати, що це правда. За його словами, це були робочі зустрічі за келихом вина.

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