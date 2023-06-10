Росіяни вночі атакували ракетами та дронами військовий аеродром «Миргород»

У ніч на 10 червня російські війська завдали удару по військовому аеродрому «Миргород». Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Ворог застосував балістичні та крилаті ракетами типу «Іскандер», а також ударні дрони іранського виробництва.

«Є певні пошкодження інфраструктури аеродрому й техніки. Попередньо без жертв», — повідомив Лунін.

Пожежу частково локалізовано пожежними розрахунками бригади та ДСНС. Проводяться заходи з ліквідації наслідків обстрілу й перевезення техніки в безпечні місця дислокації.

Також внаслідок роботи протиповітряної оборони, після падіння уламків пошкоджено 8 приватних будівель та 4 приватні автомобілі. Загиблих і постраждалих немає.

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