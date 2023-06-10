Вночі росіяни дронами та ракетами атакували три області — Повітряні сили

У ніч на 10 червня росія атакувала дронами та ракетами Полтавську, Одеську та Харківську області. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено вісім ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131» — з району східного узбережжя Азовського моря. Сили ППО збили дві ракети та 20 «шахедів».

У Полтавській області ворог атакував дронами, балістичними та крилатими ракетами «Іскандер» військовий аеропорт «Миргород». Люди не постраждали, однак є пошкодження техніки та інфраструктури. Також уламками пошкоджені вісім приватних будівель та чотири приватні автомобілі.

На Харквівщині більше ніж 10 БПЛА атакували Богодухівський та Куп’янський райони. За даними голови ОВА Олега Синєгубова, сталися пожежі, загинув 29-річний чоловік та ще один 39-річний чоловік зазнав поранення.

Також по селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою «Калібр». Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих.

В Одеській області сили ППО збили дві ракети та усі вісім «шахедів». Уламки одного з них впали на багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого загинули троє людей та ще 26 отримали поранення.

Ще одна ракета впала на узбережжі. В ОВА кажуть про ворожу атаку на Білгород- Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 людей.

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