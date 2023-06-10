Каховське водосховище втратило вже понад третину води — Укргідроенерго

Унаслідок підриву греблі Каховське водосховище втратило вже понад третину води, накопиченої завдяки весняному водопіллю. Про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

Вранці 10 червня рівень води у водосховищі біля Нікополя становив 10,55 м. Це майже на 1,2 м нижче, ніж попередньої доби.

Наразі гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Також ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків.

У Херсонській області середній рівень підтоплення складає 4, 72 м. З вечора вода спала на 31 см. Проте наступними днями очікують сильні дощі, тож інтенсивність спаду води уповільниться, розповів голова ОВА Олександр Прокудін.

На правому березі Дніпра підтоплені 35 населених пунктів та 3763 будинки. Найбільше потерпають від затоплення Херсон, Білозерка та Зимівник.

На лівобережжі ситуація набагато гірша. У Голій Пристані та у Кардашинському старостинському окрузі рівень води впав на 20-30 сантиметрів, але інтенсивність зменшилась.

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