Сі Цзіньпін підтримав африканську «мирну ініціативу»

Голова КНР Сі Цзіньпін підтримав «мирну ініціативу» шести країн Африки, які хочуть направити делегацію до Києва та Москви.

Про це він заявив у телефонній розмові з президентом Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сирілом Рамафосою, повідомляє китайский державний телеканал CGTN.

Зокрема, Сі Цзіньпін висловив сподівання, що візит африканської делегації створить сприятливі умови «для урегулювання кризи шляхом діалогу».

«Китайська сторона сподівається, що всі миролюбні країни світу, які відстоюють справедливість, почують свій раціональний голос на підтримку мирних переговорів», — сказав голова КНР.

Рамафоса у свою чергу зазначив, що ПАР підтримує «мирний план» Китаю та висловив сподівання на початок найближчим часам переговорів України та росії.

Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Рамафоса заявив, що Зеленський та Путін погодилися прийняти мирну делегацію переговорників з шести африканських країн — ПАР, Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди та Єгипту. «Африканський план» передбачає початок переговорів без виведення російських військ з окупованих територій.

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