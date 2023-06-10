Росіяни обстріляли Херсон: поранені волонтери

10 червня російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, який сильно постраждав від підтоплення. Поранення отримали два волонтери.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

«Через російський артилерійський удар травмовані двоє чоловіків, 52 та 25 років. Це волонтери, які надавали допомогу людям, котрі постраждали від підтоплення», — розповів він.

Поранених чоловіків доставили до лікарні, де їм надають допомогу.

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