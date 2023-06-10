У Колумбії діти провели 40 днів у джунглях після авіакатастрофи: їх нарешті знайшли (фото)

9 червня у Колумбії знайшли чотирьох дітей, які 40 днів провели у джунглях після авіакатастрофи. Про це пише The Guardian.

Легкий літак Cessna 206, у якому летіли діти, розбився 1 травня у джунглях Амазонки на півдні Колумбії. Усі дорослі на борту загинули. Вижили лише чотири брати та сестри віком 13, 9 та 4 роки, а також 11-місячний малюк.

За два тижні пошукова група знайшла літак та тіла трьох загиблих дорослих, а за 500 метрів — сліди, покусані фрукти та використані підгузки. Після цього на пошуки дітей направили 150 солдат та 200 добровольців. Вони мали обстежити територію площею 323 кв. км.

До пошуків також долучили 10 бельгійських вівчарок та гелікоптери. Вони, зокрема, за допомогою гучномовців транслювали повідомлення від бабусі дітей, яка закликала їх залишатися на місці та чекати на рятувальників.

18 травня у ЗМІ з’явилися повідомлення, що дітей знайшли, але тоді ця інформація виявилася помилковою. Тим часом шанси знайти дітей падали.

У джунглях проживає багато хижих звірів і останнім часом йшли сильні зливи. Крім того, рятувальники знайшли кілька покинутих таборів місцевих повстанських груп, після чого кількість пошукових груп та вильотів гелікоптерів скоротили.

Однак 9 червня група з десяти солдат та восьми добровольців виявили свіжі сліди. Далі за допомогою собаки вони змогли знайти і дітей. Попри недоїдання, жоден з них не перебував у тяжкому стані — навіть малюк, який зустрів у джунглях свій перший день народження.

Діти належать до одного з корінних народів уїтото, яке традиційно проживає у тропічних лісах, і бабуся передавала їм знання пращурів про виживання у джунглях. На думку рятувальників, це і допомогло їм врятуватися.

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