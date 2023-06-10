У Туреччині стався вибух на військовому заводі: загинули п’ять працівників (відео)

10 червня у столиці Туреччині Анкарі стався вибух на заводі з виробництва ракет. Загинули щонайменше п’ятеро людей.

Про це повідомляє CNN Türk з посилання на Міністерство національної оборони.

«На фабриці ракетно-вибухових речовин MKE в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло 5 наших працівників. За фактом події розпочато судове та адміністративне розслідування», — йдеться у заяві.

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı.

pic.twitter.com/KRPXyYtAha

— AcarArzu (@Arzu_Uerker_16) June 10, 2023

Вибух стався внаслідок «хімічної реакції» у динамітному цеху, після чого розпочалася пожежа. Вогонь вже приборкали рятувальники. Зараз триває розбір завалів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.