СБУ ліквідувала вісім нових каналів утечі ухилянтів за кордон (фото)

Служба безпеки ліквідувала вісім нових каналів утечі ухилянтів за кордон і затримала 15 їхніх організаторів.

Вартість своїх послуг зловмисники оцінювали по-різному. Максимальна сума становила $12 тис.

Так, у Києві отримав підозру місцевий адвокат. За гроші він пропонував фіктивні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я, зокрема, через оформлення «групи інвалідності».

Також іще один канал нелегальної міграції в столиці, до якого причетні щонайменше 10 осіб, заблокували співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом волонтерів. Для цього ділки зареєстрували благодійну організацію, яку використовували для реалізації «схеми».

Співробітники СБУ затримали одну із організаторок оборудки на отримані €10 тис. за пакет фіктивних документів для виїзду до ЄС.

На Івано-Франківщині затримали двох жителів, один із яких мав російський паспорт. Вони допомагали військовозобов’язаним нелегально потрапити до однієї з країн Євросоюзу через віддалені стежки Карпат. Ухилянтів підвозили за декілька кілометрів до лінії кордону, а далі їх супроводжували пішки по заздалегідь підготовленому маршруту в горах.

На Львівщині ліквідували два канали незаконної міграції. До організації першого причетний керівник групи одного з місцевих добровольчих формувань територіальної громади. Він продавав фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби.

Іншу схему налагодили двоє мешканців обласного центру, які за гроші «влаштовували» своїх клієнтів водіями міжнародних рейсів і навіть оформлювали для них водійські посвідчення.

На Закарпатті викрили три злочинні схеми: до організації першої причетні 5 мешканців регіону (серед них – дві представниці місцевого благодійного фонду), а наступні два канали нелегальної міграції організували 6 місцевих жителів. Вони допомагали своїм клієнтам перейти кордон через так звану «зеленку».

За всіма фактами тривають розслідування за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

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