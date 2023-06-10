Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до України з неанонсованим візитом

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо здійснив несподіваний візит до Києва 10 червня.

Про це повідомляє СВС.

У Києві Трюдо поклав квіти Стіни пам’яті, де зібрані фотографії загиблих у російсько-українській війні. Українські офіційні особи про приїзд прем’єра Канади поки не повідомляли.

Це другий візит Трюдо до України з 24 лютого 2022 року. Востаннє політик відвідував Україну у травні 2022 року.

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