Менше половини укриттів у Києві перебувають у вільному доступі — Камишін (інфографіка)

Станом на 10 червня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва.

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

За словами урядовця, вільно-доступними виявились менше половини укриттів, лише 44%. Ще 21% доступні впродовж 5 хв — зазвичай їх відкривають чергові.

Тільки 15% укриттів не мають суттєвих зауважень до своєї придатності. Ще 50% технічно придатні, але потребують додаткових робіт.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня внаслідок падіння уламків ракети під час обстрілу столиці загинули дві жінки та дівчинка. Вони намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але воно було зачинене. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

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