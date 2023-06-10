Прикордонники на Одещині показали наслідки підриву Каховської ГЕС (фото)

На Одещині прикордонники фіксують наслідки підриву Каховської дамби росіянами.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Море перетворюється на сміттєзвалище та кладовище тварин. У ньому плавають будинки, меблі, побутова техніка, автомобілі. Починається мор риб», — зазначили охоронці кордону.

Також вода несе міни й боєприпаси. Громадян просять не нехтувати власною безпекою та при виявленні небезпечних предметів звертатися до компетентних служб.

Станом на 10 червня Каховське водосховище втратило вже понад третину води, накопиченої завдяки весняному водопіллю.

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