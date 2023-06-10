В ЗСУ розповіли про успіхи Сил оборони на Бахмутському напрямку

Збройні сили просунулись на відстань до 1,4 км на різних ділянках Бахмутського напрямку за добу.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий.

За словами речника, за день відбулось шість боєзіткнень, в ході яких було знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон. Росіяни намагаються контратакувати, але зазнають невдач.

Перед цим в Міноборони повідомляли, що Сили оборони на деяких напрямках переходять до наступальних дій.

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