Олаф Шольц заявив, що планує провести розмову з володимиром путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що планує невдовзі провести телефонну розмову із президентом рф володимиром путіним.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Шольца, він буде закликати російського очільника вивести свої війська з України. Канцлер нагадав, що раніше проводив такі дзвінки та планує зробити це знову найближчим часом.

Тим часом прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув із неанонсованим візитом до Києва.

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