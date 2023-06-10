Велика Британія виділить 150 млн фунтів на допомогу українським біженцям

Уряд Великої Британії виділить 150 млн фунтів стерлінгів на допомогу українським біженцям в оренді житла.

Про це повідомляє CNN.

Кошти передадуть місцевим радам, щоб забезпечити українців житлом. У березні благодійна організація Британський Червоний Хрест заявила, що багато біженців мешкають у незадовільних умовах. Деякі з них втратили житло, оскільки їхні стосунки з британцями, які надали їм притулок, погіршились.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф понад 124 тис. українців знайшли прихисток у Великій Британії. У березні опитування показували, що більшість громадян країни позитивно налаштовані щодо українських біженців.

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