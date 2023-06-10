Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення пакета військової допомоги для України на суму $500 млн. Про це повідомляє «Суспільне».

Сили оборони отримають 287 ракет, 10 тис. снарядів 155-мм калібру, також Канада долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16. Окрім цього, Трюдо пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року.

Прем’єр нагадав, що Канада запровадила санкції проти понад 2,5 тис. російських організацій та фізичних осіб. А сьогодні нові обмеження запровадять проти 24 осіб та 17 організацій.

Для підтримки України в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Канада виділить $17,5 млн.

Зараз Джастін Трюдо перебуває в Києві з візитом, який раніше не анонсували.

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