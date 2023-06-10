В Оріхові від влучання снаряду в приватний будинок загинула сімейна пара

В Оріхові Запорізької області росіяни влучили снарядом у житловий будинок.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Внаслідок удару на подвір’ї загинула сімейна пара — 58-річний чоловік та 54-річна жінка. У Преображенці мінно-вибухові травми отримав 77-річний чоловік, якого оперативно доставили до медзакладу.

Також 10 червня російські війська обстріляли Корабельний район Херсона, який сильно постраждав від підтоплення. Поранення отримали два волонтери.

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