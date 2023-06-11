Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2023 року

Росіяни і надалі зосереджуються на спробах захопити Луганську та Донецьку області, тривають важкі бої. За минулу добу там відбулось 35 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби окупанти випустили по Україні 8 ракет, зокрема, 4 крилаті ракети «Іскандер», та 35 іранських «шахедів». Також ворог завдав 92 авіаційних ударів та здійснив 45 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Середина-Буда, Чуйківка, Харківка, Соснівка, Вовківка, Степок, Велика Писарівка, Попівка, Дмитрівка Сумської області, а також Уди, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Нестерне та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Петро-Іванівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Табаївка на Харківщині та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку росіяни провели безуспішний наступ в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське, Ямполівка, Зарічне, Лиман, Спірне, Веселе, Роздолівка та Рай-Олександрівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські військові відбили атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли в районах Гострого, Максимільянівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки та обстріляв з артилерії Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новопавлівки, Гуляйполя та Оріхова Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Садове та місто Херсон.

За добу українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та два по ЗРКпротивника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, п’ятьрайонів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще чотири важливих об’єкти противника.

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