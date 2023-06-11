Україна не знає, де полонені, яких росія передала Угорщині — ГУР

Україні не відомо, де перебувають військовополонені, про передачу яких Угорщині раніше заявила РПЦ рф.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

«Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни (Угорщини — Прим. ред.) і на свободі. Оскільки Україна — цивілізована держава, то для нас головне – людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі», — сказав Юсов.

За його словами, Україна вестиме перемовини щодо полонених з усіма учасниками передачі військових.

«Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат. Ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з’ясовувати моменти», — додав представник розвідки.

Нагадаємо, 8 червня про російська РПЦ заявила про передачу з росії до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угорців. Угорський віце-прем’єр Жолт Шем’єн підтвердив цю інформацію. У МЗС України наголосили, що їх не інформували про плани Угорщини та рф.

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