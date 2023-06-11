Уночі сили ППО збили над Україною шість «Шахедів»

У ніч на 11 червня протиповітряна оборона ліквідувала над Україною шість іранських дронів Shahed.
Про це повідомили у Повітряних Силах.
Зазначають, що окупанти атакували прифронтові зони — Харківщину та Сумщину.
«За попередніми даними в зоні відповідальності повітряного командування «Схід» протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів», — йдеться в повідомленні.
Також відомо, що над Дніпропетровщиною уночі оборонці з ПвК «Схід» знищили три «Шахеди».
В ОВА розповіли, що область також обстріляли з важкої артилерії — атаковано Марганецьку громаду. Люди не постраждали, інші наслідки атаки уточнюються.
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