Маляр пояснила, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС

Росіяни підірвали Каховську ГЕС, аби перекинути боєздатні підрозділи з Херсонського напрямку.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, за рахунок підтоплень окупанти розраховували не допустити проведення українського контрнаступу на Херсонському напрямку та вивільнити необхідні резерви для їх перекидання на Запорізький та Бахмутський напрямки.

Відомо, що рф вже почала переміщувати з Херсонщини найбільш боєздатні підрозділи морської піхоти, повітряно-десантних військ та 49 армії.

«Тому, стає очевидним мета підриву Каховської ГЕС росіянами. Так, враховуючи власні втрати та обмеженість в резервах, тим самим розуміючи нездатність стримати український наступ на різних напрямках, командування російських окупаційних військ вирішило «звузити» можливу географію активних дій ЗСУ», — пояснила Маляр.

Крім того, руйнуванням Каховської ГЕС росіяни намагаються відволікти частину Сил оборони на ліквідацію катастрофи, тим самим унеможливити звільнення окупованих територій на лівобережній частині Херсонщини.

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