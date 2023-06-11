Через підрив Каховської ГЕС змило склади боєприпасів та міни окупантів, вони пливуть до берегів — Гуменюк

Унаслідок підриву Каховської ГЕС в Україні посилилася вибухонебезпечна ситуація.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, руйнування дамби спричинило затоплення лінію оборони ворога на лівому березі. Там перебували в тому числі польові склади боєпостачання та мінно-вибухові загородження.

«Дуже багато різного роду боєприпасів можуть опинитися у воді, оскільки велика вода вкрила ще й позиції росіян. І ті польові пункти боєпостачання, які вони там розгортали, і різного роду бліндажі, склади, окопи — все це опинилося під водою», — сказала Гуменюк.

Зокрема, міни з Херсонщини вже прибивало до берегів Одеської області. Вона закликала не нехтувати власною безпекою та при виявленні небезпечних предметів звертатися до відповідних служб.

Раніше прикордонники на Одещині показали, що до берегів знесла вода з Херсонщини унаслідок підриву Каховської ГЕС.

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