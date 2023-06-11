Володимир Зеленський запровадив у дію санкції РНБО проти 178 громадян рф

Президент України Володимир Зеленський запровадив у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 червня про застосування санкцій проти 178 громадян росії. Обмеження діятимуть п’ять років.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

У санкційному списку судді Конституційного суду рф на чолі з головою суду Валерієм Зорькіним.

Росіянам з цього списку заблокують активи, повністю припинять торговельні операції і транзит ресурсів, польоти та перевезення територією України, зупинять виконання економічних та фінансових зобовʼязань, заборонять передачу технологій, прав на обʼєкти права інтелектуальної власності і заборонять вʼїзд на територію України.

МЗС України має поінформувати ЄС та США про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежень.

Указ Зеленського набирає чинності з дня публікації.

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