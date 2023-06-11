Підрив Каховської ГЕС: на Херсонщині загинула ще одна людина, 35 вважають зниклими безвісти

На Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС загинула ще одна людина.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

Станом на 13:00 11 червня на Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, із них: 32 (3 821 будинок) на підконтрольній Україні території, 14 — на тимчасово окупованій.

В області евакуювали 2 718 людей, з яких 190 дітей. Загинули пʼять людей. 35 вважаються безвісти зниклими, з них сім дітей.

У Миколаївській області підтоплений 31 населений пункт. Звідти евакуювали 982 людини, серед яких 167 дітей. Загинув один чоловік.

На Дніпропетровщині у майже 162 тисяч абонентів у 34 населених пунктах не працює водопостачання. Туди підвозять питну та технічну воду.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, навіщо окупанти підірвали Каховську ГЕС.

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