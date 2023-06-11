Росія навчилась обходити санкції аби виробляти ракети — Повітряні сили

Росія знайшла можливість обходити санкції і продовжує отримувати компоненти, які необхідні для виробництва ракет.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів Юрій Ігнат, речник Повітряних сил України.

«Ракет високоточних, далекобійних — Х-101, «Іскандер-М», «Іскандер-К», «Калібр», «Кинджал», які можуть діставати далеко всередину країни і бити точно, противник не мав достатньо. Коли він атакував нашу критичну інфраструктуру, то використав фактично весь свій потенціал цього стратегічного озброєння», — сказав він.

Ігнат зазначив, що після цього навесні росія зробила невелику паузу під час якої наростила виробництво ракет. За новими даними розвідки, наразі росія має вже більше і «Кинджалів», і «Калібрів».

За словами Ігната, росія знайшла можливість обходити санкції за рахунок окремих країн, які співпрацюють з нею, та отримує технологічні речі, які сама виготовляти не може. Йдеться про плати, чіпи, напівпровідники

«Сподіваюся, що росію дотиснуть санкціями. Якщо санкції комплексно будуть працювати і будуть контролюватися, тоді можна росію буде поставити на місце», — сказав речник повітряних сил.

Водночас Ігнат зазначив, що навіть за наявності компонентів процес виробництва ракет не є швидким.

«Крилата ракета, якою нас обстрілюють, це фактично безпілотний літак, який потрібно збирати доволі-таки довго. Поки зберуть, поки випробують, поки протестують, поки доставлять на носії це все… Відповідно, це займає певний час», — сказав він.

Нагадаємо, у середині травня в Міноборони України розповіли, скільки ракет «Кинджал» залишилось у росіян.

Також раніше розвідка назвала світові компанії, які, ймовірно, продають рф чипи для виробництва ракет.

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