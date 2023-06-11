Росіяни скинули дві авіабомби на Херсонщину, одна з них впала біля дитсадка (фото)

У неділю, 11 червня російські окупанти скинули дві керовані авіабомби по селищу Козацьке Херсонської області. Одна з них впала поруч з дитячим садком.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

«На населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Одна влучила поруч з пʼятиповерхівкою, інша — поблизу дитячого садочка», — пише пресслужба.

Зазначається, що ніхто з цивільних внаслідок атаки не постраждав.

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