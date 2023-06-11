В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного

У неділю, 11 червня українські військові звільнили Благодатне Донецької області від окупації. Також в ході операції вдалось взяти в полон російських військових.

Про це в ефірі телемарафону розповів Валерій Шершень, речник сил оборони Таврійського напрямку.

«Це на межі Донецької та Запорізької областей. З великою відповідальністю уповноважений заявити про звільнення села Благодатне. Це нижче Великої Новосілки. Зробили це воїни 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша», — повідомив речник.

Він розповів, що операція була успішною у взаємодії з іншими підрозділами. У найпершій штурмовій групі, яка мала на меті оволодіти сільським клубом, брав участь заступник командира бригади.

«Так сказати, особистим прикладом вів за собою», — сказав Шершень.

Паралельно до цього, за його словами, йшли бої за школу, саме там окупанти мали добре продумані вогневі точки.

«Загарбники опиралися до останнього. Наші воїни застосували певну кмітливість, зробили гранатометом діру в стіні клубу, через неї зайшли всередину і далі відбувалася зачистка. Взяли в оточення кілька ворогів, пропонували здатися, але вони відмовилися. Одночасно звільнили й школу», — повідомив речник.

Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до контрнаступу.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.