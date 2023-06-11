У Запорізькій області партизани знищили групу окупантів — ЦНС

Ворог не може почуватись в безпеці на окупованих українських територіях. Партизани в Запорізькій області знищили групу окупантів.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що у тимчасово окупованому селі Чкалово, Мелітопольського району, партизани знищили групу представників російської окупаційної армії.
«Ворог на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не може почувати себе у безпеці. І не важливо, чи вони на фронті, чи в тилу. Українське підпілля працює і днями ліквідувало групу російських військових, які зайняли один з будинків місцевих», — пояснили в ЦНС.
Водночас, за даними центру, серед окупантів почастішали випадки дезертирства і відмов виконувати вказівки командирів.
Раніше спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» показали, як нищать окупантів на сході України.
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