У Запорізькій області партизани знищили групу окупантів — ЦНС

Ворог не може почуватись в безпеці на окупованих українських територіях. Партизани в Запорізькій області знищили групу окупантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у тимчасово окупованому селі Чкалово, Мелітопольського району, партизани знищили групу представників російської окупаційної армії.

«Ворог на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не може почувати себе у безпеці. І не важливо, чи вони на фронті, чи в тилу. Українське підпілля працює і днями ліквідувало групу російських військових, які зайняли один з будинків місцевих», — пояснили в ЦНС.

Водночас, за даними центру, серед окупантів почастішали випадки дезертирства і відмов виконувати вказівки командирів.

Раніше спецпризначенці підрозділу «Білий вовк» показали, як нищать окупантів на сході України.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.