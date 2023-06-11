В Японії стався землетрус магнітудою 6,2

У неділю, 11 червня, біля північного японського острова Хоккайдо стався потужний землетрус — магнітудою 6,2.

Про це повідомляє Kyodo News.

Японське метеорологічне агентство не оголошувало загрозу цунамі.

Зазначається, що підземні поштовхи були зафіксовані близько 18.55 за місцевим часом на глибині 140 км у водах біля Уракави на півдні Хоккайдо.

Також поштовхи відчули на північному сході Японії.

Компанія Hokkaido Electric Power Co заявила, що на її атомній електростанції Томарі не було виявлено жодних відхилень.

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