12 червня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися в цей день

Яке свято 12 червня

У понеділок, 12 червня відзначають Всесвітній день боротьби з дитячою працею. Його заснувала Міжнародна організація праці, яка бореться з проявами експлуатації дітей. Ідея започаткувати день виникла після конференції по боротьбі з найгіршими формами дитячої праці та міжнародної конференції з питань дитячої праці, що відбулися в Амстердамі та Осло у 1997 році.

Вперше день боротьби з дитячою працею відзначили у 2002 році. Його мета — привернути увагу до проблеми експлуатації дітей та необхідності заходів для її ліквідації.

В Україні 12 червня — День працівників фондового ринку, День батька в Бельгії, День моряків в Ісландії, День науки в Туркменістані, День Гельсінкі у Фінляндії, а у Бразилії — День закоханих.

Яке релігійне свято 12 червня

12 червня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Ісаакія. У народі цей день вважали зміїним, бо саме 12 червня змії «ходять лісами», а вбивати їх дуже небезпечно – може позначитися на здоров’ї та долі.

Хто святкує іменини 12 червня

Сьогодні День ангела відзначають Василь та Василина, Ісаак, Антоніна та Ян та Яна.

Які історичні події відбулися 12 червня

1898 — у ході іспансько-американської війни повстанці під проводом 29-літнього Еміліо Агінальдо проголосили незалежність Філіппін після 300-літнього іспанського панування.

1920 — офіційно відкрили Панамський канал.

1923 — Гаррі Гуддіні публічно продемонстрував свій знаменитий трюк, звільнившись із гамівної сорочки, висячи над землею на висоті понад 12 метрів.

1931 — гангстера Аль Капоне засудили до 10 років вʼязниці за несплату податків.

1963 — у Нью-Йорку показали фільм «Клеопатра» з Елізабет Тейлор та Річардом Бертоном у головних ролях. Кінострічка отримала чотири «Оскари» та досі вважається однією з найдорожчих в історії кінематографу.

1964 — Рада міністрів УРСР заснувала чотири наукові премії імені українських учених: Крилова — з математики, Патона — з техніки, Писаржевського — з хімії та Юр’єва — з біології.

1965 — британська королева Єлизавета оголосила, що учасники гурту The Beatles будуть нагороджені медаллю Британської імперії.

1966 — у Києві почав працювати перший у світі тролейбусний поїзд, який сконструював винахідник Володимир Веклич.

1987 — під час візиту до Західного Берліна президент США Рональд Рейган закликав радянського лідера Михайла Горбачова розвалити «берлінську стіну».

1990 — у СРСР ухвалили закон «Про друковані та інші засоби масової інформації», яким скасували цензуру.

1991 — на перших президентських виборах в рф переміг Борис Єльцин, за нього проголосувало 57,3% виборців.

1991 — Ленінграду повернули стару назву та перейменували його на Санкт-Петербург.

Хто народився 12 червня

1851 — фізик і винахідник в галузі радіо Олівер Джозеф Лодж.

1897 — міністр закордонних справ Британії в роки Другої світової війни Ентоні Іден.

1924 — 41-й президент США Джордж Буш.

1929 —письменниця єврейського походження Анна Франк, яка стала відомою через щоденник, який вона вела, поки її сім’я переховувалась від нацистів.

1941 — американський джазовий музикант та композитор Чик Коріа, який став володарем чотирьох премій «Греммі».

1951 — соліст американської рок-групи Boston Бред Депл.

1953 — американський комедійний актор Тім Аллен.

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