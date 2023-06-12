Карта бойових дій в Україні станом на 12 червня 2023 року

Ввечері 11 червня заступниця міністра оборони Ганна Марял повідомила, що українські війська здійснюють наступальні дії на кількох напрямках.

На Бахмутському є успіх в районі Берхівського водосховища. Там українські підрозділи просунулись вперед на 250 м.

На півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів. Деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

У ранковому зведенні Генштабу зазначається, що противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському, Слобожанському та Куп’янському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснив мінометні та артилерійські обстріли.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівськогт та Білої Гори, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів та обстрілював українські позиції.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога.

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