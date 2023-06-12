Підрив греблі Каховської ГЕС розслідує Міжнародний кримінальний суд — Зеленський

Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«У перший же день після катастрофи Генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася», — сказав він.

Зеленський розповів, що представники МКС вже відвідали Херсонщину. Він також запевнив, що Україна вже сприяє і буде й надалі сприяти максимально незалежному та обʼєктивному розслідуванню.

«Усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу. Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що «повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста — це обовʼязкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла».

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