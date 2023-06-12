Резніков назвав головну тему нового «Рамштайну»

15 червня відбудеться вже 13-та за рахунком зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що головною темою засідання стане обговорення деталей «літакової коаліції».

Мова йтиме про підготовку пілотів, техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків.

«Це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції», — зазначив Резніков.

У зв’язку з цим до складу української делегації увійшли представники Повітряних сил, які курують підготовку пілотів та логістичні питання.

Також на зустрічі обговорюватимуть посилення української ППО, постачання снарядів, амуніції та артилерії, відкриття нових хабів з ремонту та оснащення техніки

«Наші пріоритети не змінилися. Ця війна це війна ресурсів. Ресурсів — значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне», — наголосив міністр.

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