Сили оборони за добу знищили 540 окупантів

За минулу добу українські військові знищили 540 окупантів та 10 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 12 червня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 216180 (+540) осіб ліквідовано,

танки — 3931 (+5),

бойові броньовані машини — 7636 (+5),

артилерійські системи — 3746 (+10),

РСЗВ — 601 (+0),

засоби ППО — 362 (+0),

літаки — 314 (+0),

гелікоптери — 299 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3307 (+7),

крилаті ракети — 1183 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни — 6471 (+10) од,

спеціальна техніка — 510 (+1).

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