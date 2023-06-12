Напруга зростає: SIPRI опублікував новий звіт про ядерні арсенали країн світу

У 2023 році модернізацію своїх ядерних арсеналі продовжують усі члени «ядерного клубу» — США, росія, Китай, КНДР, Франція, Британія, Пакистан, Інді та Ізраїль.

Про це йдеться у новому звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

«Більшість держав, які володіють ядерною зброєю, посилюють свою риторику про її важливість, а деякі навіть висувають явні чи приховані погрози щодо потенційного застосування. Це загострення ядерної конкуренції різко збільшило ризик того, що ядерна зброя може бути використана вперше з часів Другої світової війни», — заявив Метт Корда, співробітник програми SIPRI зі зброї масового знищення.

Ядерні запаси США, росії та Китаю

Загалом дев’ять держав станом на січень 2023 року мали 12 512 ядерних боєголовок, з яких 9576 знаходились на військових складах для потенційного використання. Це на 86 більше, ніж у січні 2022 року.

З них приблизно 3844 боєголовки розгорнуті на ракетах чи літаках. При цьому майже 2000, більшість з яких належать США чи росії, перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

За оцінкою SIPRI, ядерні арсенали США та росії залишалися стабільними протягом 2022 року. При цьому крім готових до використання кожна з держав має більше тисячі знятих з військової служби боєголовок, які поступово демонтують.

Натомість до значного нарощування своїх ядерних запасів приступив Китай. Кількість ядерних боєголовок у країні за рік зросла з 350 до 410 і продовжує збільшуватися. В SIPRI припускають, що до кінця десятиліття КНР може щонайменше зрівнятися за кількістю міжконтинентальних балістичних ракет з США та рф.

Ядерні арсенали інших членів «ядерного клубу»

Велика Британія ще у 2021 році оголосила про підвищення ліміту ядерних боєголовок з 225 одиниць до 260. Поки вважається, що їх кількість ще не зросла. Проте уряд повідомив, що не повідомлятиме публічно про наявну кількість ядерної зброї.

Франція працює над атомним підводним човном, оснащеним балістичними ракетами третього покоління, та новою крилатою ракетою повітряного базування, які зможуть нести ядерні боєголовки.

Індія та Пакистам, імовірно, збільшують запаси ядерної зброї та водночас розробляють нові типи систем її доставки. При цьому у Пакистані ці роботи проводяться для ядерного стримування Індії, а остання більше уваги приділяє системам дальнього радіусу дії, які зможуть уражати цілі на території Китаю.

КНДР продовжує надавати пріоритетне значення своїй ядерній програмі. Наразі країна має близько 30 ядерних боєголовок, проте здатна створити ще приблизно 50-70 одиниць. Також вона активно проводить пуски міжконтинентальних балістичних ракет.

Ізраїль, який публічно не підтверджує наявність ядерної зброї, також, за даними SIPRI, модернізує свій арсенал.

Кількість ядерних боєголовок по країнам

США — 5 244 (з них готові до використання 3708)

росія — 5 889 (з них готові до використання 4489)

Велика Британія — 225 (225)

Франція — 290 (290)

Китай — 410 (410)

Індія — 164 (164)

Пакистан — 170 (170)

КНДР — 30

Ізраїль — 90

Загальна кількість ядерних боєголовок у світ (разом із вивединими з військової служби) становить 12 512 одиниць, готові до використання — 9 576. Минулого року ці показники становили відповідно 12 710 та 9 490 одиниць.

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