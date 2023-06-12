У Німеччині стартують найбільші авіаційні навчання в історії НАТО

12 червня у Німеччині розпочинають навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23. Вони стануть наймасштабнішими в історії Альянсу. Про це пише DW.

У навчаннях братимуть участь до 250 літаків та 10 тисяч військових з 25 країн. Лише США направили близько 100 літаків, зокрема свій найсучасніший винищувач F-35.

Самі навчання проходитимуть у на півночі, сході та півдні Німеччини. Райони тренувань будуть використовуватися до чотирьох годин на день в різний час і в цей час будуть закриті для цивільної авіації.

Країни НАТО планують відпрацювати підтримку наземних військ з повітря, повітряні бої з ворожими літаками та перехоплення ракет середньої дальності винищувачами.

Навчання мають завершитися 23 червня.

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