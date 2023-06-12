Підрив греблі ГЕС: з Каховського водосховища вже витекло 72% води

Станом на ранок 12 червня з Каховського водосховища вже втрачено понад 72% або 14,395 куб. км води. Про це інформує Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Також поступово спадає рівень води і підтоплених районах Херсонщини. Зокрема, рівень води в Дніпрі у Херсоні знизився на 2 метри й становить 3,6 м. У середньому за останню добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін натомість розповів, що за добу рівень води у Херсоні впав на 64 см і зранку становив 3,24 м.

Наразі в області у воді залишаються 46 міст, селищ та сіл — 32 на правому березі та 14 на лівому.

На звільненій території затоплено 3801 будинок. Тут евакуювали 2743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб.

На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують і самі не проводять евакуації.

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