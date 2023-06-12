Рівень затоплення на Херсонщині знизився за добу на 64 см – глава ОВА

Станом на ранок 12 червня рівень затоплення у Херсонській області знизився до позначки 3 м 29 см, у Миколаєві вода за ніч знизилась на 6 см.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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“Триває 7-ма доба ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Станом на зараз вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3 м 29 см, якщо порівнювати з учорашнім вечером, то рівень зменшився на 64 см.

У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл – 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. На правому березі вдалося витягнути з водяної пастки 2743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювати 2318 містян.

На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують і самі не проводять евакуації. То того ж вони заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним людям. Однак рятувальна операція нашими силами триває і на лівому березі. Звідти вже витягнули 112 людей. Усіх подробиць розголошувати не можу” – глава Херсонської ОВА.