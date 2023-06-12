Рівень затоплення на Херсонщині знизився за добу на 64 см – глава ОВА

Станом на ранок 12 червня рівень затоплення у Херсонській області знизився до позначки 3 м 29 см, у Миколаєві вода за ніч знизилась на 6 см.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.
Читай також: Верховний суд Нідерландів постановив повернути “скіфське золото” Україні
“Триває 7-ма доба ліквідації наслідків підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Станом на зараз вода продовжує відходити і вже досягла позначки 3 м 29 см, якщо порівнювати з учорашнім вечером, то рівень зменшився на 64 см.
У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл – 32 на правому березі та 14 на лівому. На звільненій території затоплено 3801 будинок. На правому березі вдалося витягнути з водяної пастки 2743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювати 2318 містян.
На лівому березі ситуація залишається критичною. Росіяни блокують і самі не проводять евакуації. То того ж вони заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним людям. Однак рятувальна операція нашими силами триває і на лівому березі. Звідти вже витягнули 112 людей. Усіх подробиць розголошувати не можу” – глава Херсонської ОВА.
- В Україні покажуть документальне кіно про блокаду Маріуполя
- Володимир Зеленський приїхав на Херсонщину – ВІДЕО
- Росія зруйнувала щонайменше 571 українську бібліотеку
- Міжнародні партнери надали українським водоканалам допомоги на понад $170 мільйонів
- Евакуйовані мешканці Херсонщини можуть знайти житло через програму “Прихисток”
- Європарламент ухвалив закон про підтримку виробництва боєприпасів на 500 млн євро
- Відбудова Каховської ГЕС коштуватиме до $1 млрд
- На Херсонщині рівень води збільшиться ще на метр протягом 20 годин
- У Києві презентували фільм про переслідування журналістів на окупованих територіях
- Швеція передала українським архівам засвідчену копію Конституції Пилипа Орлика